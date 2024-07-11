В России начали торговать новыми пикапами Hyundai на базе кроссоверов Tucson (NX4)

Премьера среднеразмерного пикапа Hyundai Santa Cruz состоялась в 2021 году, а в марте этого года автомобиль прошел через процедуру рестайлинга. Машина стала первооткрывателем класса легких утилитарников, которые формально можно считать кроссоверами, но обладающими открытым пространством сзади для перевозки грузов весом до тонны. Как выяснил Daily-Motor.Ru, обновленные Santa Cruz теперь стало возможно купить и в России.

Несколько параллельных импортеров наладили поставки в Россию таких автомобилей, предлагая их как в качестве «живых» экземпляров, так и под заказ (доставка может занимать до 3 месяцев).

Двухрядные пикапы укомплектованы 2,5-литровым бензиновым мотором T-GDI, в атмосферном варианте выдающим 194 лошадиные силы, а в версии с турбонаддувом 285 «сил». Связку обоим составляет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод можно выбрать как передний, так и полный (реализованный с помощью муфты подключения задней оси).

В основе Santa Cruz лежит платформа популярного в России кроссовера Tucson (поколение NX4). Длина машины составляет почти 5 метров, ширина – 1,9-метров, а высота 1,7-метра. Небольшое грузовое пространство сзади (длиной 1,3-метра) позволяет перевозить грузы массой до 640 кг.

Цены на новые Hyundai Santa Cruz в России начинаются от 4 миллионов 480 тысяч рублей.