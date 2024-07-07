Журналисты протестировали новый Duster, назвав его плюсы и минусы

Компания Renault несколько лет не присутствует на российском рынке, а значит не продает на нем свой бестселлер Duster. Недавно эта модель перешла в третье поколение и уже добралась до европейского рынка под маркой Dacia. Итальянские журналисты одними из первых взяли кроссовер на тест и оценили изменения, произошедшие с автомобилем.

Авторы заметки на портале «it.motor1» утверждают, что новый Duster – это один из самых ожидаемых автомобилей этого года в Европе. По их мнению, в свежей генерации эта модель окончательно стряхивает с себя репутацию «спартанского» кроссовера, сосредотачиваясь на таких элементах, как дизайн и практичность.

Несмотря на смену платформы размеры автомобиля остались плюс-минус прежними и повторяют второе поколение. Но за счет новой компоновки инженерам удалось увеличить вместительность его салона, а также прибавить в показателе грузоподъемности машины.

Итальянские журналисты похвалили новый Duster за его интерьер, который внешне уже не выглядит как дешевый по сравнению с предшественником, а также за комплект оригинальных дополнительных аксессуаров YouClip, включающих в себя держатель для телефона, сумку и подстаканник.

Восторженных отзывов Duster удостоился в том числе за большое количество разъемов USB-C с подсветкой и отличную управляемость, ставшую заметным шагом вперед по сравнению с предыдущим кроссовером, а также широкий выбор экономичных моторов от гибридов до варианта LPG, работающего на природном газе.

А вот что не понравилось итальянцам, так это жесткость подвески машины, которая на неровностях передает рельеф покрытия салон небольшой вибрацией. Кроме того, тестеров не устроил уровень общего акустического комфорта в машине.

Замкнуло список недостатков нового Duster отсутствие на его заднем ряду отдельных воздуховодов для пассажиров, которые сейчас есть практически во всех моделях этого класса.