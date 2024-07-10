Том Круз не сможет купить новый Bugatti Tourbillon: и дело совсем не в деньгах

Компания Bugatti готовится к началу продаж своего нового гиперкара Tourbillon. Автомобиль, который построят в количестве всего 250 единиц, будет стоить примерно 3,6 миллиона евро (342 миллиона рублей). Купить его смогут многие знаменитости, но не популярный Голливудский актер Том Круз. И вот почему.

Как известно, Круз является фанатом компании Bugatti и в его гараже есть ее модель Veyron. Однако обзавестись заветной новинкой звезда «Грани будущего» и других популярных фильмов не сможет ни за какие деньги.

Все дело в том, что в 2006 году актер прибыл на премьеру третьей части «Миссии невыполнима» на своем Veyron. Во время появления на красной ковровой дорожке знаменитость допустила небольшую оплошность.

Круз вышел из машины, перешел на другую сторону и попытался открыть пассажирскую дверь, чтобы его тогдашняя супруга Кэти Холмс могла выйти. Вот только сделать это не удалось, что породило слегка неловкую ситуацию перед зрителями и десятками фотографов.

Все могло оказаться лишь анекдотом, но эта сцена не пошла на пользу Bugatti. По мнению ее руководства актер ненароком придал ее машине образ непрактичного и сложного в эксплуатации автомобиля. Отплатить за это Крузу в компании решили классическим способом – добавив его в свой черный список.

С тех пор голливудская звезда не смогла приобрести ни одного из автомобилей Bugatti и, очевидно, не сможет это сделать и в случае с новым Tourbillon.