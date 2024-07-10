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Механиков и журналистов удивило состояние двигателя Toyota Prius спустя 500 тысяч км пробега

За 20 лет и полмиллиона км мотор выглядел внутри почти как новый

Текст: Алексей Шмидт
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Двигатели Toyota известны своей надежностью, а сами модели компании славятся выносливостью и прочностью. Недавно эти тезисы подтвердил пример из Франции, где в один из сервисов прибыл автомобиль Toyota Prius. Его владелец проехал на своей машине более 500 тысяч километров и решил посмотреть, что стало с ее мотором. 

В наше время, когда большинство автомобилей с трудом преодолевают без капитального ремонта отметку в 150 тысяч км пробега, цифра в 500 тысяч км кажется нереальной. Но даже она оказалась не способна сломить знаменитый гибридный хэтчбек Toyota.

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Как пишет портал «Autoplus», в ходе разбора мотора этой 5-дверки 2004 года выпуска выяснилось, что состояние 4-цилиндрового двигателя 1NF-FXE спустя 20 лет и полумиллионного километража на одометре остается почти идеальным.

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Несмотря на небольшие загрязнения, очевидно связанные с растянутыми интервалами обслуживания и не самым качественным топливом или моторным маслом, внутри силовой агрегат «Приуса» выглядел для вводных данных просто замечательно, чем удивил автомехаников. 

Напомним, Prius считается одним из самых безотказных автомобилей в линейке Toyota. Более того, портал «Top Speed» называет эту модель наиболее крепким подключаемым гибридом на планете в 2024 году. 

Источник:Autoplus
Фото:Toyota

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