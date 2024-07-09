Mitsubishi собиралась вернуть Pajero Mini: как он мог выглядеть

С начала этого года в Сети активно обсуждаются слухи о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero. Источники этой информации утверждают, что машина вернется в линейку японского автопроизводителя, но не в виде проходимого утилитарника, а в качестве премиальной модели сегмента SUV по типу Range Rover. Но мало кто знает, что еще несколько лет назад Mitsubishi работал над проектом его родственника – нового Pajero Mini, но так и не вывел его в продажу.

Как сообщает японский портал «Best Car», опубликовавший рендеры этой потенциальной новинки, в «Митсубиси» задумали этот внедорожник еще в ковидные времена.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Mini

Он должен был получить футуристичный дизайн, но с фирменным стилем компании, а также предлагаться как с бензиновыми моторами (в том числе «мягкими» гибридами), так и в полностью электрической модификации.

Оригинальный Mitsibishi Pajero Mini

Инсайдеры пишут, что в Pajero Mini инженеры Mitsubishi собирались реализовать продвинутую систему полного привода (4WD), которая обеспечила бы ему отличное поведение на бездорожье.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Mini

Запуск проекта, который позиционировался как конкурент Suzuki Jimny, был запланирован на 2024 год. Однако в определенный момент в руководстве Mitsubishi посчитали автомобиль бесперспективным и отказались от него в пользу полноразмерного Pajero, который должен увидеть свет ближе к 2027 году.