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Новый Mitsubishi Pajero лишится рамы и будет электрифицирован

Имиджевая модель появится в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
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О том, что Mitsubishi собирается вернуть в строй свой легендарный внедорожник Pajero, стало известно еще в прошлом году, а недавно эта информация подтвердилась во время публикации пятилетнего бизнес-плана компании под названием «Momentum 2030». Среди проектов, анонсированных в этой стратегии, журналисты заметили внедорожник, который по своему формату может оказаться новым «Паджеро». 

Накануне инсайдерский портал из Японии «BestCarWeb» раскрыл о нем свежие подробности. По информации журналистов из «Страны восходящего солнца», несмотря на слухи, Pajero останется без рамы.

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Ранее сообщалось, что новое поколение «Паджеро» построят на платформе пикапа Mitsubishi Triton, актуальная генерация которого появилась в продаже в Японии в феврале 2024 года.

Автомобиль должен был унаследовать у утилитарника лестничную раму, но при этом предлагаться с передовым оборудованием, производительными моторами, современным дизайном и премиальным салоном. 

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Впрочем, если верить новым сведениям, платформа Triton, скорее всего, перекочует в свежий Pajero Sport, тогда как оригинальный внедорожник хотят спроектировать на архитектуре, адаптированной под электрификацию.

Ожидается, что новая генерация «Паджеро» будет представлять роскошный мягкий-гибрид, подключаемый гибрид, либо вовсе электромобиль. Машину собираются сделать моделью, которая демонстрирует передовые технологии Mitsubishi не только на бездорожье, но и на других покрытиях.

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Когда новый Pajero появится в продаже пока неизвестно, но в Японии ждут дебюта этого внедорожника ориентировочно в 2026 году. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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