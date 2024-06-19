Новый Mitsubishi Pajero лишится рамы и будет электрифицирован

О том, что Mitsubishi собирается вернуть в строй свой легендарный внедорожник Pajero, стало известно еще в прошлом году, а недавно эта информация подтвердилась во время публикации пятилетнего бизнес-плана компании под названием «Momentum 2030». Среди проектов, анонсированных в этой стратегии, журналисты заметили внедорожник, который по своему формату может оказаться новым «Паджеро».

Накануне инсайдерский портал из Японии «BestCarWeb» раскрыл о нем свежие подробности. По информации журналистов из «Страны восходящего солнца», несмотря на слухи, Pajero останется без рамы.

Ранее сообщалось, что новое поколение «Паджеро» построят на платформе пикапа Mitsubishi Triton, актуальная генерация которого появилась в продаже в Японии в феврале 2024 года.

Автомобиль должен был унаследовать у утилитарника лестничную раму, но при этом предлагаться с передовым оборудованием, производительными моторами, современным дизайном и премиальным салоном.

Впрочем, если верить новым сведениям, платформа Triton, скорее всего, перекочует в свежий Pajero Sport, тогда как оригинальный внедорожник хотят спроектировать на архитектуре, адаптированной под электрификацию.

Ожидается, что новая генерация «Паджеро» будет представлять роскошный мягкий-гибрид, подключаемый гибрид, либо вовсе электромобиль. Машину собираются сделать моделью, которая демонстрирует передовые технологии Mitsubishi не только на бездорожье, но и на других покрытиях.

Когда новый Pajero появится в продаже пока неизвестно, но в Японии ждут дебюта этого внедорожника ориентировочно в 2026 году.