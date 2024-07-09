Hyundai выпустит новый кросс-купе, который бросит вызов Suzuki Fronx

В прошлом году компания Suzuki выпустила на рынок купеобразный кроссовер Fronx, который стал самым доступным представителем своего класса во всем мире. В какой-то момент такие машины даже добрались до России, но, как и полагается, стоили гораздо дороже, чем везде на планете.

Популярность Fronx оказалась настолько высокой, что теперь не дает покоя Hyundai. Свежие слухи говорят, что южнокорейский автогигант собирается выпустить собственного представителя класса бюджетных кросс-купе. В его основу ляжет «паркетник» Bayon.

Suzuki Fronx

Журнал «ICN» сообщает о том, что длина новинки Hyundai окажется менее 4 метров. В качестве платформы кроссовер задействует архитектуру хэтчбека i20.

Никаких других подробностей о проекте сейчас нет. Единственное, что удалось выяснить инсайдерам, в производственной документации машина носит индекс Bc4i, а ее премьера должна состояться в 2027 финансовом году.

Hyundai Bayon

Цены на автомобиль также остаются загадкой, но если ориентироваться на стоимость Suzuki Fronx, то за новинку Hyundai почти наверняка будут просить от 1 до 1,5 миллиона индийских рупий (1 миллион 50 – 1 миллион 580 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу).