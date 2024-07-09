Новое секретное суперкупе BMW впервые показали без камуфляжа

На днях в объективы фотошпионов из Германии попал странный автомобиль с шильдиками BMW. Машина проходила секретные тесты в плотном камуфляже вдали от городских улиц и, судя по очертаниям, кузова, представляла собой купе, о разработке которого до сих пор никто не знал.

Дизайнеры студии «Enhance_Cars» воспользовались возможностями фотошопа, сняв со сверхсекретного прототипа всю маскировку и показав, как автомобиль будет выглядеть в серийном виде.

По мнению журналистов, новинка станет одним из представителей линейки электромобилей BMW Neue Klasse, которая включит в себя до шести новинок к 2027 году.

Прототип позаимствовал некоторые элементы дизайна у концепт-кара Vision Neue Klasse, представленного в сентябре 2023 года, но с существенными доработками.

Так, к примеру, на показанном рендере купе обладает узкой панелью фар с горизонтальным, а не вертикальным рисунком ДХО, а также рельефным капотом, имитацией фирменных «ноздрей» и более выпуклой накладкой на бампере, предназначенной для правильного направления встречного воздушного потока.

По бокам 2-дверки расположился широкий пластиковый обвес, а в задних крыльях виднеются воздухозаборники для охлаждения тормозов.

Корму машины на изображении не показали, но, судя по шпионским снимкам автомобиля, ей предстоит получить традиционные для купе линии, а также обзавестись узкими светодиодными фонарями в виде двух широких полос.

Технические сведения о проекте сейчас засекречены, но не исключено, что новинке BMW достанется 4-моторная электрическая силовая установка. Ее отдача, по оценке инсайдеров, может составить около 1340 лошадиных сил.