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«Серые» дилеры начали продавать в России «неяпонскую» Toyota

У нее французские корни

Текст: Алексей Шмидт
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Новомодная бизнес-модель «бейдж-инжиниринг» начала практиковаться некоторыми автопроизводителями много лет назад и Toyota оказалась в их числе. В 2020 году в ее европейской гамме появился коммерческий фургон, который не является японской разработкой. Накануне его начали продавать в России «серые» дилеры.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, на российский рынок ввезли несколько экземпляров «каблучков» Toyota ProAce City. Это новые автомобили 2024 года выпуска, приехавшие к нам обходными путями из «Старого Света». 

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Toyota принимала в создании этой модели минимальное участие. В основу автомобиля легли фургоны французского концерна PSA – Opel Combo, а также Peugeot Rifter/Partner.

От оригинальных европейских моделей эта Toyota отличается лишь собственной оптикой, радиаторной решеткой и шильдиками на кузове, тогда как в остальном является полноценным французским автомобилем. 

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Так, к примеру, в салоне Toyota ProAce City установлено рулевое колесо, заимствованное у компании Citroen, а «приборка» с минимальными изменениями скопирована с Opel. 

Автомобиль способен перевозить грузы размерами от 3,3 до 4,3 кубометра, но его вес не должен превышать отметку в 1 тонну. 

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Приехавшие в Россию Toyota ProAce City оснащены полуторалитровым дизельным мотором Blue HDi, выдающим 130 лошадиных сил. Двигатель сочетается с механической коробкой передач и передним приводом.

Цены на «неяпонские» Toyota в России составляют 4 миллиона 130 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Toyota

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