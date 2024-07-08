Выяснилось, как изменится кроссовер Kia Seltos в новом поколении

Компактный кроссовер Kia Seltos пережил плановое обновление совсем недавно, но уже пошли слухи о его новом поколении. Первые подробности об автомобиле распространило корейское издание «ETNews», утверждающее, что машину ждут существенные технические изменения.

По словам инсайдеров, в свежей генерации «Селтосу» помимо стандартного бензинового двигателя достанется гибридная трансмиссия.

Проект носит кодовое обозначение SP3 и, согласно утекшим сведениям из официальной документации, подойдет к финальной стадии в августе 2025 года, а массовое производство кроссовера наладят к началу осени.

Автомобиль должен подвергнуться определенным внешним изменениям, которые подгонят его экстерьер под новый фирменный стиль Kia.

Никаких подробностей о гибридном силовом агрегате нового Seltos пока нет, но не исключается вариант, при котором «паркетнику» достанется гибридная система кроссовера Hyundai Kona, включающая в себя 1,6-литровый ДВС и электромотор, суммарно выдающие 141 лошадиную силу.

Кроме того, есть информация, что для следующего «Селтоса» разрабатывается специальная система полного привода, которая станет шагом вперед по сравнению с существующей и позволит повысить привлекательность модели на европейских рынках.