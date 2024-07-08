Владелец BMW X5 получил от компании 167 миллионов рублей за отрезанный дверью палец

Добиться справедливости, особенно когда речь идет о столкновении с крупным автопроизводителем, бывает непросто. Но спустя 8 лет судебных тяжб это удалось владельцу кроссовера BMW X5. Обладатель машины 2013 года выпуска потерял большой палец из-за неисправности двери с функцией плавного закрывания.

В июле 2016 года житель Нью-Йорка Годвин Боатенг положил правую руку на колонну водительской двери, когда та была приоткрыта. Неожиданно для него сработала система мягкого закрывания, отрезав кончик пальца, а хирургам не удалось пришить его обратно.

Мужчина сразу же подал на BMW в суд и требовал от компании выплатить ему 3 миллиона долларов (265 миллионов рублей), поскольку из-за травмы будет ежегодно терять заработок инженера-программиста по 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей).

В BMW провели собственное расследование инцидента и пришли к выводу, что проблем с плавным закрываем дверей в X5 нет. Юристы компании в суде ссылались на то, что в руководстве об эксплуатации содержалось соответствующее предупреждение, а «истец с детства понимал, что нельзя засовывать палец или другую часть тела между дверью и ее рамой, когда та закрывается».

После долгих судебных разбирательств присяжные присудили Боатенгу 1 миллион 900 тысяч долларов (167 миллионов рублей) в качестве компенсации ущерба за полученную травму. Несмотря на то, что BMW не была признана виновной в инциденте, суд пришел к выводу, что компания на 100-процентов виновна в повреждении большого пальца владельца X5.

Собирается ли автопроизводитель обжаловать приговор пока неизвестно.