Новый Toyota LC Prado преобразился благодаря тюнингу от Modellista

Премьера нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado состоялась в середине прошлого года. Машина пережила существенные изменения в экстерьере, а также обзавелась индексом к названию в виде цифры 250. Спустя год с дебюта внедорожника придворное тюнинг-ателье Toyota представило пакет доработок, делающий внешний облик автомобиля еще круче.

Modellista опубликовала на своем сайте тюнинг-кит, который по задумке его авторов должен позволить новому «Прадо» выделяться из толпы аналогичных внедорожников.

В него вошли такие детали как: защита переднего бампера и алюминиевая накладка, прикрывающая картер двигателя и коробку передач, специальная окантовка противотуманных фар, расширители колесных арок, новые дверные юбки, задний спойлер, а также дополнительные пластиковые накладки на дверях и крышке багажника.

В качестве дополнения ко всему этому обилию свежих деталей идет комплект 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков Wing Dancer, отделанных черным и антрацитовыми цветами. Их в Modellista предпочли обуть во внедорожные покрышки Toyo Open Country.

Для тех, кому хочется слегка переделать салон своих машин, тюнеры предлагают украсить их интерьеры комплектом подсветки, светодиодными фонарями, а также другими солнцезащитными козырьками и подушками сидений.

Все детали для нового Land Cruiser Prado/250 можно будет купить вместе или по отдельности. Причем как для обычной версии, так и для модификации First Edition с круглыми фарами. Цены на них раскроют в ближайшие несколько дней.