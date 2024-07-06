Истинный Mitsubishi ASX готов к переходу в новое поколение

В 2022 году Mitsubishi представила второе по счету поколение кроссовера ASX, которое оказалось клоном Renault Captur. Такие машины сейчас продают только в Европе, тогда как за ее пределами все еще предлагаются оригинальные «паркетники» которые вскоре тоже ждет кардинальная модернизация.

Австралийский журнал «Carsguide» и его штатный дизайнер Танос Паппас раскрыли подробности о том, чего можно ожидать от свежей генерации истинного ASX второго поколения.

Ожидается, что с переходом в новую генерацию ASX обзаведется совершенно иным дизайном, который не будет похож ни на актуальный «паркетник», ни на европейский вариант, являющийся клоном «Каптура». Тизер машины недавно показал сам Mitsubishi, выложивший затемненное изображение всей своей грядущей линейки новинок в сегменте SUV до 2030 года.

Отличительной чертой в дизайне кроссовера должны стать треугольные фары, а также решетчатая радиаторная накладка и продвинутый бампер с выпуклой «губой».

По периметру кузова расположится пластиковый обвес, который также применят в виде декоративных панелей на задних стойках, тем самым создав эффект вроде «парящей» крыши. А венчать общую картину предстоит новым 19-дюймовым колесным дискам и другим задним фонарям.

Никакой информации о том, чего можно ждать под капотом нового ASX для глобального рынка, пока нет. Тем не менее австралийские журналисты уверены, что машина попрощается с 4-цилиндровым бензиновым атмосферником, который заменит гибрид с запасом хода до 100 километров.

Премьеру новый Mitsubishi ASX может справить уже в конце этого – начале следующего года.