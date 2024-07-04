Dacia готовит новый секретный кроссовер, который будет дешевле Duster

После того, как Dacia явила миру новое, третье по счету поколение кроссовера Duster, многие стали с нетерпением ждать его старшего брата Bigster. Такой вседорожник появится в 2025 году и получит 7-местный салон. Но, как выяснилось недавно, параллельно румынская марка, входящая в состав Renault, работает небольшим городским SUV, который будут продавать даже дешевле «Дастера».

Проект носит статус секретного, однако журналистам все же удалось выяснить о нем некоторые подробности. Так, к примеру, длина машины должна составить около четырех метров, а в качестве платформы для нее может выступить архитектура CMF-B, на которой были построены как новый Duster, так и еще не вышедший в продажу Bigster.

В экстерьере новинки разработчики собираются применить свежий язык дизайна бренда, который почти наверняка будет пересекаться с решениями, примененными в новом «Дастере». Отличительными чертами того кроссовера, напомним, были оквадраченный кузов со строгими деталями, а также Y-образной светотехникой.

С учетом платформы и позиционирования под капотом субкомпактного «паркетника» Dacia, скорее всего, окажутся 2-топливный литровый мотор Eco-G на 100 лошадиных сил и бензиновый двигатель TCe на 90 л.с., заимствованные у Sandero.

Ни о каких гибридных силовых установках в случае с этой моделью речи не идет, поскольку это сразу же сделает проект дорогим.

Сколько будет стоить такой автомобиль? Инсайдеры уверены, что в Европе за новинку Dacia будут просить от 16 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Таким образом она должна оказаться примерно на 3 тысячи 700 евро (380 тысяч рублей) дешевле, чем в «Старом Свете» сейчас стоит базовый Duster.