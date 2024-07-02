В Россию привезли один из лучших минивэнов на планете

Несмотря на фактический уход компании Kia из России еще два года назад автомобили корейского автопроизводителя с нашего рынка никуда не делись. Более того, в последнее время их количество только растет в том числе за счет появления новых моделей. Недавно до РФ добралась большая партия автомобилей, которые находятся на особом счету в среде авторитетных зарубежных автожурналов. Что это за машины выяснил Daily-Motor.Ru.

В ходе анализа самых крупных отечественных классифайдов, а также предложений «серых» автосалонов оказалось, что до российского рынка добралось примерно четыре десятка экземпляров новых Kia Carnival.

Машины привезли параллельные импортеры из целого списка стран, в том числе из Китая, Кореи и ОАЭ. Это бензиновые и дизельные 7-местные автомобили, мощность моторов которых составляет 180 и 199 лошадиных сил соответственно. Двигатели агрегатированы восьмискоростным «автоматом», а привод машин может быть только передним.

Чуть ли ни самой интересной особенностью «Каринвала» является его позиционирование среди крупных автомобильных порталов.

К примеру, недавно журнал «Autoblog» составил список из лучших минивэнов на планете, в числе которых наряду с Honda Odyssey, Chrysler Pacifica и Toyota Sienna оказался Kia Carnival. Машину похвалили за ее современный дизайн, продвинутые технологии и несколько вариантов компоновки сидений.

При этом список минусов модели оказался небольшим. В него включили разве что не самый вместительный третий ряд, а также отсутствие у вэна полноприводной модификации.

Разброс цен на новые Kia Carnival оказался велик. Нижний стоимостный порог на машину сейчас составляет 4 миллиона 500 тысяч рублей, тогда как самые дорогие минивэны оцениваются в 10 миллионов 199 тысяч рублей.