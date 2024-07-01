В Россию привезли младшего брата Hyundai Creta

Hyundai Creta длительный период была бестселлером российского рынка в сегменте кроссоверов, но те времена безвозвратно ушли, как и сам корейский автопроизводитель, свернувший свою деятельность в РФ в 2022 году. С тех пор «Креты» и другие автомобили «Хендэ» ввозят к нам параллельные импортеры. А недавно в общем списке моделей компании, доступных в России, появился кроссовер, который считается младшим братом Creta.

По информации Daily-Motor.Ru, на российский рынок прибыла маленькая партия «паркетников» Hyundai Venue 2024 года выпуска. Эта модель появилась в 2019 году и была адресована странам Азии и США, а в 2022 году пережила рестайлинг.

Длина Venue составляет около 4 метров, что на 30 сантиметров короче, чем кузов Creta. Приехавшие в РФ машины оснащены 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 123 лошадиные силы. Связку ему составляет автоматическая коробка передач и система переднего привода.

На своих рынках сбыта кроссовер считается бюджетником, который покупают те, у кого не хватает денег на «Крету». Однако в России цены на Venue сложно назвать невысокими.

Если за параллельно импортированные Hyundai Creta сегодня просят от 2,8-миллиона рублей, то ввезенные по той же схеме Hyundai Venue оценены примерно на 400 тысяч рублей дороже – от 3,2 миллиона рублей.