Suzuki готовит новый 7-местный кроссовер и минивэн: подробности

Компания Suzuki работает над тем, чтобы сохранить и укрепить свои позиции на развивающихся рынках за счет более широкого портфеля SUV-продуктов. По неофициальной информации, японцы взяли в работу два проекта полностью новых моделей, которые будут представлять собой как большой кроссовер, так и трехрядный компактный минивэн. Первый, если верить свежим спекуляциям, дебютирует в 2025 году, а второй появится годом позже.

Новый крупный SUV Suzuki будет иметь 7-местный салон. В качестве его кодового обозначения в официальной документации используется индекс Y17. Ожидается, что машина разделит платформу, функции и трансмиссии с 5-местным «паркетником» Grand Vitara.

Новинка получит под капот полуторалитровые 3- и 4-цилиндровые бензиновые моторы, а также помимо семиместного варианта будет предлагаться в шестиместной версии.

Внешне кроссоверу предстоит повторять оригинальный Suzuki Grand Vitara, но кузов новинки точно окажется длиннее родственника и получит несколько косметических изменений. В качестве конкурентов этой модели выступят Hyundai Alcazar (7-местная «Крета»), Tata Safari и Mahindra XUV700.

Suzuki Spacia

Второй крупной новинкой компании должен стать небольшой вэн на базе Suzuki Spacia. Машина расположится в азиатской линейке продуктов автопроизводителя на ступеньку ниже Ertiga и будет конкурировать с Renault Triber.

Автомобиль известен под кодовым обозначением YDB и, вероятно, будет иметь длину менее 4 метров и обычные, а не сдвижные двери, как у соплатформенного Spacia.

Что касается его агрегатной линейки, то в ней почти наверняка расположится новый бензиновый мотор Z-Series рабочим объемом 1,2-литра, который приводит в движение свежую генерацию хэтчбека Swift.