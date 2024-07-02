Рестайлинговый Toyota RAV4 может оказаться похожим на новый C-HR

Ситуация с Toyota RAV4 сейчас выглядит странной. Актуальное, пятое по счету поколение этого кроссовера продается с 2019 года без какого-либо рестайлинга в середине жизненного цикла, а также затмевает младшую модель Corolla Cross, отбирая у той покупателей. Очевидно, что для бестселлера Toyota назрело плановое обновление, которое реализуется в живую машину в ближайшие годы.

По информации портала «Motor1», новый RAV4 может получить дизайн, которому предстоит пересекаться со вторым поколением «паркетника» C-HR. Машина унаследует у младшего родственника фары, но сохранит актуальные трапециевидные колесные арки.

Рендер обновленного кроссовера Toyota RAV4

При этом бампер машины подвергнется небольшой модернизации и обзаведется более выраженной серебристой «губой», а также сможет похвастать встроенной в него выпуклой решеткой радиатора.

Инсайдеры утверждают, что новый RAV4 окажется тем же C-HR, но в большем масштабе. Машине достанутся прежние электрифицированные силовые установки, включая полноценный и «мягкий» гибрид. При этом сохранит ли эта модель в качестве основы для них актуальный безнаддувный 2,5-литровый бензиновый мотор, трудящийся по циклу Аткинсона, пока неизвестно.

Действующий вариант кроссовера Toyota RAV4

Одно можно сказать точно – Toyota, несомненно, увеличит мощность и производительность силовых агрегатов нового RAV4, одновременно постаравшись улучшить их топливную экономичность за счет более широкого использования электроэнергии.

В январе Toyota опровергла слухи о том, что новый «РАВ4» может дебютировать в этом году, так что ближайшим сроком премьеры такого кроссовера считается 2025-й год.