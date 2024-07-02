В России начали торговать новым большим семейным кроссовером Toyota

Кроссовер Toyota Highlander хорошо известен россиянам. В свое время он был одним из хитов в линейке японской марки наряду с RAV4, но покупался преимущественно семейными людьми. С недавнего времени у «Хайлендера» появилась увеличенная версия, которая еще лучше подходит под перевозку большого количества родных. Накануне она приехала на российский рынок.

«Серые» дилеры начали торговать в России новыми кроссоверами Toyota Grand Highlander 2024 года. Как выяснил Daily-Motor.Ru, автомобили прибыли из США через альтернативные каналы ввоза.

Презентация Grand Highlander состоялась прошлой весной. Что интересно, машина представляет собой отдельную модель, а не спецверсию оригинального кроссовера. Вседорожник проектировался специально под американский рынок и запросы больших семей, поэтому получил вместительный третий ряд сидений и объемное багажное отделение.

В Россию прибыли экземпляры Grand Highlander, оснащенные 2,4-литровым «наддувным» бензиновым мотором на 269 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая коробка передач.

При этом в США машина продается еще и в гибридной модификации на базе 2,5-литрового атмосферного ДВС (на 246 сил), а также с 2,4-литровым мотором и электрическим двигателем (на 367 л.с.).

За океаном цены на Grand Highlander начинаются от 43 тысяч 320 долларов (3 миллионов 820 тысяч рублей), но в России такие машины, разумеется, стоят гораздо дороже.

За ввезенные в РФ экземпляры большого семейного кроссовера Toyota просят от 9 миллионов 890 тысяч рублей.