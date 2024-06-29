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В Россию привезли самый экономичный большой семейный внедорожник в мире

Его расход на 100 километров ниже 2 литров

Текст: Алексей Шмидт
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В автомобильной среде существует мнение, что большие семейные внедорожники априори не могут быть экономичными. Но это не совсем так. Современные технологии позволяют оснащать такие машины мощными силовыми установками, которые несмотря на свою производительность способны удивить низким расходом топлива. Накануне лидер по этому показателю прибыл в Россию.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в РФ несколько экземпляров новых внедорожников Land Rover Range Rover 2024 года.

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Это машины в гибридной модификации, оснащенные 3-литровым бензиновым ДВС Ingenium и электромотором, встроенным в 8-диапазонную автоматическую коробку передач. Мощность автомобилей равна 460 и 510 лошадиным силам в зависимости от модификации.

Интересный момент, связанный с Range Rover, касается его расхода топлива. Приехавшие в Россию гибридные внедорожники считаются самыми экономичными среди машин своего класса. Их средний расход топлива, согласно заявленным характеристикам, составляет всего 1,6-литра на 100 километров.

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Машина предполагает существенную экономию в расходах на горючее, но сама по себе стоит отнюдь небюджетно. За параллельно импортированные из Европы внедорожники 2024 года выпуска в России сейчас просят от 18 миллионов 300 до 24 миллиона рублей в зависимости от продавца и комплектации самого автомобиля. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Land Rover

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