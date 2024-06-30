Дилеры начали торговать в России новыми пикапами Mitsubishi L200

Сегмент пикапов в России нельзя назвать сверхпопулярным, но несмотря на это такие машины по-прежнему продаются в стране и даже пополняются новыми моделями. Одной из самых интересных среди них за последнее время стал грузовичок Mitsubishi L200, но не хорошо известного у нас предыдущего поколения, а нового.

Шестая генерация L200 (он же Triton в зависимости от рынка) дебютировала в середине прошлого года в Таиланде. Машина сохранила прежнюю конструкцию, но перебралась на более жесткую раму.

Кроме того, знаменитый пикап Mitsubishi заметно преобразился внешне, получив совершенно иной дизайн по сравнению с предшественниками.

В Россию L200 приехал с безальтернативным 2,4-литровым дизельным мотором, мощность которого можно выбрать между 150 или 184 лошадиными силами. При этом в Таиланде эта модель доступна еще и в варианте на 204 л.с., который никогда не предлагался ранее для такого пикапа.

Связку мотору нового L200 составляет 6-скоростная МКПП или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия фирмы Jatco. Привод может быть как задним, так и полным.

Цены на новые L200 2024 года выпуска в России начинаются с отметки в 3 миллиона 950 тысяч рублей и могут доходить до суммы в 6 миллионов рублей.