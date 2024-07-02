Сколько миллионов километров может проехать автомобиль?

Как долго может прослужить автомобиль и сколько километров ему удастся проехать прежде, чем он окончательно сломается? Ответить на эти вопросы сложно, но все же возможно, особенно если взглянуть на историю автомобилестроения и реально существующие машины, занесенные в Книги рекордов Гиннеса по пробегу.

К примеру, на Канарских островах сейчас ездит удлиненный вариант Mercedes 240D (W123), который с 1988 года намотал уже 7 миллионов километров. Это седан, вмещающий до семи человек, с дизельным мотором мощностью 72 лошадиные силы. Пару ему составляет 5-скоростная МКПП.

Таксиста, который является первым и единственным владельцем такого «Мерседеса», зовут «Доминго». Он и его сын использовали свою машину в три смены по восемь часов каждая, проезжая в среднем около 700 километров в день.

Долговечность машины ее владельцы связывают с регулярным техническим обслуживанием. К примеру, моторное масло на этом Mercedes меняется каждые 5 тысяч километров, поэтому ежегодно ему требуется 52 таких процедуры. Мотор OM 616 каждый миллион км подвергается полноценной ревизии, а салон периодически ремонтируется.

Кроме него в мире существует немало машин, которые своим примером доказали способность преодолевать миллионные километражи.

К примеру, в музее Mercedes-Benz в Штутгарте выставлен седан греческого таксиста Грегориоса Сачинидиса с пробегом в 4,6 миллиона километров. За годы эксплуатации владелец заменил на нем 2 двигателя, а также ремонтировал их 11 раз.

В Швеции находится Volvo P1800 школьного учителя Ирва Гордона, который проехал на нем около 5,2 миллиона километров, а в Германии есть Audi 80 TDI с пробегом 1,1 миллиона километров и Lexus LS400 с миллионной цифрой на одометре.