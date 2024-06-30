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Новый суперкар Toyota показан на неофициальных изображениях

В 2026-м он выступит в Ле-Мане, а годом спустя получит гражданскую версию

Текст: Алексей Шмидт
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На подходе находится один из самых невероятных японских суперкаров последних лет, автором которого является Toyota. Речь идет о серийной версии концепта GR GT3, представленного на автосалоне в Токио в 2022 году. 

Дизайнеры портала «Motor1», взяв за основу изображения прототипа, подготовили рендеры этой перспективной новинки «Тойоты» в серийном исполнении. Ее дизайн важен тем, что в перспективе у машины появится «гражданская» версия, которую будут продавать либо под головным брендом, либо под маркой Lexus. 

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Визуализация демонстрирует автомобиль, который внешне похож на «Бэтмобиль». Такой эффект создается благодаря тому, что суперкару достанется длинный капот и горизонтально расположенные фары сложной формы. 

Оптика автомобиля сильно коррелирует со светотехникой, которую можно увидеть в последних моделях Toyota, в том числе Prius. А мускулистые колесные арки, заимствованные из гонок, умещают внутри широкие покрышки размеренностью от 275 до 295 мм. Венчает картину установленное сзади массивное антикрыло, выполненное из углеволокна. 

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Что касается силового агрегата, то наличие у машины выхлопа категорически исключает его позиционирование как чистого электромобиля (по крайней мере на первых порах). Впрочем, пока неизвестно, будет ли он подключаемым «гибридом», либо вовсе получит исключительно ДВС без каких-либо электрических довесков. 

Серийная версия нового суперкара Toyota должна дебютировать в 2027 году. Это произойдет спустя год после того, как машина категории GT3 примет участие в гонке «24-часа Ле-Мана».

Фото:Motor1

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