Новый суперкар Toyota показан на неофициальных изображениях

На подходе находится один из самых невероятных японских суперкаров последних лет, автором которого является Toyota. Речь идет о серийной версии концепта GR GT3, представленного на автосалоне в Токио в 2022 году.

Дизайнеры портала «Motor1», взяв за основу изображения прототипа, подготовили рендеры этой перспективной новинки «Тойоты» в серийном исполнении. Ее дизайн важен тем, что в перспективе у машины появится «гражданская» версия, которую будут продавать либо под головным брендом, либо под маркой Lexus.

Визуализация демонстрирует автомобиль, который внешне похож на «Бэтмобиль». Такой эффект создается благодаря тому, что суперкару достанется длинный капот и горизонтально расположенные фары сложной формы.

Оптика автомобиля сильно коррелирует со светотехникой, которую можно увидеть в последних моделях Toyota, в том числе Prius. А мускулистые колесные арки, заимствованные из гонок, умещают внутри широкие покрышки размеренностью от 275 до 295 мм. Венчает картину установленное сзади массивное антикрыло, выполненное из углеволокна.

Что касается силового агрегата, то наличие у машины выхлопа категорически исключает его позиционирование как чистого электромобиля (по крайней мере на первых порах). Впрочем, пока неизвестно, будет ли он подключаемым «гибридом», либо вовсе получит исключительно ДВС без каких-либо электрических довесков.

Серийная версия нового суперкара Toyota должна дебютировать в 2027 году. Это произойдет спустя год после того, как машина категории GT3 примет участие в гонке «24-часа Ле-Мана».