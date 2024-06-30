Cadillac Aurora из фильма «Разрушитель» со Сталлоне отправится под пресс

Как правило, автопроизводители стремится сохранить как можно больше своих машин, которые успели отметиться в кинематографе. Но General Motors, похоже, не входит в их число.

Недавно выяснилось, что американский автогигант собирается избавиться от двух старых прототипов, один из которых принимал участие в съемках фильма «Разрушитель» 1993 года с Сильвестром Сталлоне, Уэсли Снайпсом и Сандрой Баллок в главных ролях.

Речь идет о седане Cadillac Aurora. Машину представили на автосалоне в Чикаго в 1990 году и оснастили 4,5-литровым мотором V8 мощностью 200 лошадиных сил. Заднеприводная четырехдверка была построена на шасси, адаптированном от DeVille.

В то время как DeVille обладал поперечно расположенным двигателем, в Aurora, ставшем героем одного из популярных фильмов 90-х, мотор был установлен продольно.

Сейчас прототип, принимавший участие в съемках знаменитой голливудской киноленты, пребывает в печальном состоянии. У него спущены шины, водительская дверь имеет следы сквозной коррозии, а также есть несколько повреждений по кузову.

Почему в General Motors захотели избавиться от столь ценного автомобиля вместо того, чтобы отправить его в музей или же отреставрировать для продажи на аукционе, не уточняется.