Широкофюзеляжный Cadillac Escalade-V показали на рендерных фотозарисовках

Компания Cadillac вывела на рынок новую модель «заряженного» семейства V еще в мае этого года. Речь шла о внедорожнике Escalade, который стал самым мощным серийным представителем американской марки. Внешне Escalade-V отличался от обычного внедорожника лишь незначительными штрихами, но независимый дизайнер «Сarmstyledesign» решил, что этого недостаточно.

Автомобильный художник создал собственный вариант самого производительного Cadillac в истории, который получил широкофюзеляжный кузов.

Если визуальная разница между Escalade-V и простым Escalade заключалась в иных патрубках выхлопа и черном глянцевом декоре, которым заменили хромированные элементы, а также 22-дюймовых колесных дисках, то широкофюзеляжный внедорожник получил полностью обновленный внешний вид.

Самому производительному Cadillac досталась новая радиаторная решетка, модернизированные бамперы, а также другая начинка «диодной» оптики, для которой был выбран красный цвет, а также широкие крылья.

Сзади авторы проекта добавили внедорожнику новый, более продвинутый диффузор, а также интегрировали в его расширенные крылья воздуховоды.

Вместе с этим, прошедший через процедуру тюнинга внедорожник обзавелся также новым кузовным обвесом, а также необычными колесными дисками, обутыми в низкопрофильную резину.

О технических изменениях, которые задумывались в виртуальном концепте, его авторы решили умолчать.

Впрочем, стокового 6,2-литрового 8-цилиндрового мотора, заимствованного у Chevrolet Camaro ZL1, для Escalade-V вполне достаточно. Мощность этого двигателя составляет 691 лошадиную силу, что позволяет большому и тяжелому внедорожнику разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,4-секунды.