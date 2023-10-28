На продажу выставили Cadillac Escalade, который за 12 лет проехал всего 600 км

Внедорожник Cadillac Escalade сложно назвать классическим автомобилем, но конкретно этот экземпляр, выставленный на продажу на аукционе редких машин Raleigh, вполне подходит под такой статус. И все дело в его пробеге.

Американский вездеход сошел с конвейера в 2011 году и за 12 лет своего существования успел проехать менее 600 километров пробега.

Машина использовалась в качестве служебной на местном заводе и эксплуатировалась на мизерные расстояния, что прямым образом сказалось на цифре, красующейся на ее одометре (367 миль или 590 км).

Это автомобиль в «топовом» варианте оснащения, укомплектованный 6,2-литровым мотором V8, связку которому составляет автоматическая коробка передач. В арсенал внедорожника входят: люк в крыше, раздельные «капитанские» кресла на втором ряду, 22-дюймовые хромированные диски и даже система навигации.

Судя по опубликованным на сайте аукциона фотографиям, машина находится в отличном состоянии. Что интересно, хром, которого в экстерьере этого Escalade в избытке, сохранился весьма неплохо, а салон и вовсе выглядит так, будто автомобиль только сошел с конвейера.

Стоимость лота пока не объявлена. Торги начнутся в ближайшие дни и в ходе них со 100-процентной вероятностью средняя цена на автомобиль, которая в США на вторичном рынке составляет около 12-13 тысяч долларов (1 миллион 130 – 1 миллион 225 тысяч рублей по текущему курсу), будет перебита. Причем, возможно, даже в несколько раз.