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На продажу выставили Cadillac Escalade, который за 12 лет проехал всего 600 км

Машину продадут на аукционе Raleigh в ближайшие несколько дней 

Текст: Алексей Шмидт
2011 cadillac escalade

Внедорожник Cadillac Escalade сложно назвать классическим автомобилем, но конкретно этот экземпляр, выставленный на продажу на аукционе редких машин Raleigh, вполне подходит под такой статус. И все дело в его пробеге.

Американский вездеход сошел с конвейера в 2011 году и за 12 лет своего существования успел проехать менее 600 километров пробега.

2011 cadillac escalade 1

Машина использовалась в качестве служебной на местном заводе и эксплуатировалась на мизерные расстояния, что прямым образом сказалось на цифре, красующейся на ее одометре (367 миль или 590 км). 

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Это автомобиль в «топовом» варианте оснащения, укомплектованный 6,2-литровым мотором V8, связку которому составляет автоматическая коробка передач. В арсенал внедорожника входят: люк в крыше, раздельные «капитанские» кресла на втором ряду, 22-дюймовые хромированные диски и даже система навигации. 

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Судя по опубликованным на сайте аукциона фотографиям, машина находится в отличном состоянии. Что интересно, хром, которого в экстерьере этого Escalade в избытке, сохранился весьма неплохо, а салон и вовсе выглядит так, будто автомобиль только сошел с конвейера. 

2011 cadillac escalade 2

Стоимость лота пока не объявлена. Торги начнутся в ближайшие дни и в ходе них со 100-процентной вероятностью средняя цена на автомобиль, которая в США на вторичном рынке составляет около 12-13 тысяч долларов (1 миллион 130 – 1 миллион 225 тысяч рублей по текущему курсу), будет перебита. Причем, возможно, даже в несколько раз. 

Фото:Raleighclassic

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