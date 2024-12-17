Воры попытались угнать новейший Cadillac Escalade IQ со склада GM, но все пошло не так, как планировалось

Несколько дней назад банда воров из Детройта попыталась совершить дерзкое ограбление, угнав внедорожник Cadillac Escalade IQ прямо со склада General Motors. Однако все пошло далеко не так, как планировалось, и преступники не получили, что хотели.

По данным «Metro Detroit News», «топовый» электрический SUV американской марки, который еще официально не вышел в продажу, привлек внимание воров после того, как они попали на склад GM. Но при попытке вывезти машину наружу угонщики переоценили дорожный просвет машины и Escalade IQ повис на бетонном блоке, расположенном вокруг забора площадки General Motors.

Снять машину с неожиданного для преступников препятствия не удалось, поэтому им пришлось ретироваться без добычи.

Повисший на бетонном блоке Cadillac Escalade IQ (Metro Detroit News)

На что рассчитывали воры, непонятно. Абсолютно новый автомобиль очень быстро привлек бы внимание не только полиции, но и обычных автовладельцев на дорогах Детройта.

Более того, новые Escalade IQ штатно оснащены системой OnStar, которая способна обнаруживать угнанные автомобили в мгновение ока.

Напомним, Cadillac Escalade IQ уже обзавелся ценой. За внедорожник американской марки собираются просить от 129 тысяч 900 долларов или 13 миллионов 450 тысяч рублей.