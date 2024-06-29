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Sandero 4 поколения будет близок к новому Renault Clio

Известны первые подробности

Текст: Ростислав Архипов
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Sandero наряду с Logan был в линейке моделей Renault и Dacia на особом счету. Такие машины скупили большими тиражами и хвалили за их неприхотливость и надежность. Сейчас французско-румынский альянс работает над новым, четвертым по счету поколением «Сандеро».

По свежей информации, пришедшей из Европы, машине предстоит оказаться как никогда близкой к Renault Clio 6 поколения. 

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Текущая версия Dacia Sandero

Актуальный вариант Sandero появился в 2020 году. Машина переехала на платформу CMF-B, на которой был построен «пятый» Clio. В 2022 году автомобиль прошел через небольшой рестайлинг, а теперь его ждет полноценная смена генерации. 

Французские художники подготовили первый рендер нового Sandero. На нем машина предстала с лаконичным дизайном кузова, который включает в себя плавные линии, светодиодные фары с Y-образным рисунком ДХО, а также новый логотип Dacia, накладки на порогах из неокрашенного пластика и скрытые в стойках задних дверей ручки. 

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Рендер 4 поколения Dacia Sandero

Как сообщает издание «Automobile-Magazine», новое поколение «Сандеро» вновь разделит техническую базу с Clio, но на этот раз с его шестой итерацией. Кроме того, машина четко отмежуется от варианта Stepway, который обещают сделать полноценным кроссовером и позиционировать как альтер-эго Renault Captur. 

Премьеру нового поколения Sandero ждут в 2026 году.

Источник:Automobile-Magazine
Фото:Automobile-Magazine, Dacia

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