Экс-сотрудник Toyota предупредил покупателей новой Camry

Toyota начала поставки нового поколения седана Camry весной 2024 года. И одним из первых дилерских центров, который получил его в свое распоряжение, оказался автосалон, где работал пользователь Сети, известный как «Джуниор».

С тех пор сотрудник уволился с работы и сейчас пытается привлечь внимание Toyota, беспокоясь о нескольких потенциальных проблемах, обнаруженных им в новой Camry.

По словам «Джуниора», у него нет никаких проблем со своим предыдущим работодателем, либо с самой Toyota:

«Я люблю «Тойоту». Люблю эту марку, люблю «Лексус» и все, что связано с Toyota. Никакой ненависти – я просто хочу, чтобы все проблемы были решены».

Кроме того, у него уже был опыт владения Camry (2020 года выпуска), конструктивные просчеты которой он устранял непосредственно во время работы в дилерском центре Toyota.

Но в чем конкретно заключаются проблемы новой «Камри» по его мнению? По словам «Джуниора», когда седан замечает маленькие линии гудрона, которыми заделывают трещины в асфальте, или дорожные отражатели, его программное обеспечение предполагает, что это полосы движения. В итоге система контроля движения в полосах начинает корректировать положение автомобиля рулем, чем способна привести к серьезной аварии.

Вторая неприятная проблема, обнаруженная «Джуниором» в новой Camry, связана с беспроводным подключением смартфона.

Для того, чтобы сделать это после отключения, необходимо заглушить автомобиль, отсоединить цифровой ключ, а затем снова подключить его. Если не проделать эту процедуру в такой последовательности, то единственным добиться сопряжения телефона с мультимедийной системой машины будет использование провода.

Часть пользователей Сети прокомментировали посты «Джуниора», заявив, что они сталкиваются в своих «Камри» с точно такими же неприятностями. При этом сама Toyota пока никак не реагирует на эти публикации.