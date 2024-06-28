Конкурент Mazda MX-5 от Toyota может выглядеть так: первые изображения

В далеком 2015 году Toyota представила крошечный концептуальный спорткар S-FR, а затем спустя год показала его гоночную версию. Автомобиль так и не вышел в свет как серийный, так что многие фанаты компании потеряли надежду когда-либо увидеть бюджетный компактный спорткар от «Тойоты». Но все может кардинально поменяться уже в ближайшее время.

Дизайнер Эндрю Герреро, обратившись к слухам, пришедшим из Японии о планах Toyota создать новый недорогой спортивный автомобиль, который навяжет конкуренцию бестселлеру Mazda MX-5, подготовил его первые изображения.

Художник черпал вдохновение с концепта Daihatsu Vision Copen образца 2023 года длиной 3,8-метра, шириной 1,7-метра и колесной базой в 2,4-метра, но растянул его на 65 мм.

Он наделил новинку «Тойоты» большой трапециевидной решеткой радиатора, окруженной узкими вертикальными воздуховодами, а также оснастил виртуальный спорткар светодиодной оптикой и дневными ходовыми огнями, рисунок которых имитирует форму классических круглых фар.

Сзади родстеру достался небольшой диффузор, выхлопная труба с центральным выходом, а также стоп-сигнал, утопленный в крышку багажника.

По пока неподтвержденной информации, новый субкомпактный спорткар Toyota получит под капот 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. И хотя его расчетная выходная отдача будет невысокой по стандартам спортивных автомобилей, ее должно оказаться более чем достаточно для небольшого и легкого двухместного родстера.

В продажу новинка Toyota может выйти ориентировочно в конце 2026 – начале 2027 года.