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Новая Toyota Celica может появиться уже в 2025 году

Премьеру машины ждут на автосалоне в Токио следующей осенью

Текст: Михаил Романченко
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В конце весны на одном из официальных мероприятий Toyota упомянула о планах по возрождению некоторых спортивных автомобилей на фоне роста интереса к машинам с ДВС. Одним из таких проектов считается новое, восьмое по счету поколение купе Celica. По свежей информации, появления этого автомобиля остается ждать совсем недолго.

Как сообщает японское издание «BestCar», Toyota, снявшая Celica с производства в апреле 2006 года, собирается вернуть эту модель в обойму. Причем очень скоро. В качестве даты премьеры спортивного автомобиля источник называет Токийский автосалон 2025 года. 

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Задумка руководства Toyota выглядит следующим образом: подготовить полноприводное купе с компоновкой сидений по схеме 2+2, «механикой» и автоматической трансмиссией по цене примерно за 70 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей). 

Утверждается, что для проекта уже определен двигатель. В качестве него должен выступить 2-литровый бензиновый ДВС с турбонаддувом, максимальная мощность которого может составить до 400 лошадиных сил. 

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Другие подробности о новинке Toyota обещают раскрыть ближе к ее презентации, которая, если верить слухам, по традиции состоится в стенах автошоу в Токио осенью следующего года. 

Источник:BestCar
Фото:BestCar

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