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В Россию привезли лучший супер-лакшери кроссовер в 2024 году

За него просят от 22,6 до 37,5 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
2024 GLS MAYBACH SUV MP 016

На российском рынке никогда не было недостатка в роскошных автомобилях. Такие машины пользуются высоким спросом вне зависимости от ситуации в экономике страны, а значит всегда способны найти своих покупателей. Недавно в общем списке премиальных автомобилей произошло пополнение. Причем моделью, которая считается в своем сегменте особенной.

По данным Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли большую партию новых кроссоверов Mercedes-Maybach GLS. Машины 2024 года выпуска прибыли на наш рынок из Китая и представляют собой обновленные в начале весны автомобили. 

2024 GLS MAYBACH SUV MP 011

Все кроссоверы идут с 4-литровым бензиновым мотором V8, оснащенным системой двойного «наддува», а также довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Максимальная мощность этой связки составляет 557 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 729 Нм. 

С места до 100 км/ч Maybach GLS разгоняется всего за 4,7-секунды, но при этом обладает роскошным салоном с «капитанскими» креслами на втором ряду, способных удивить широким диапазоном электронных регулировок (максимальный угол наклона их спинок может достигать 43,5 градусам). 

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2024 GLS MAYBACH SUV MP 014

Уникальной особенностью Mercedes-Maybach GLS является позиционирование машины в своем сегменте. Согласно анализу издания «Edmunds», эта модель считается лучшим ультра-лакшери кроссовером в 2024 году. 

В недавнем рейтинге немецкий кроссовер удостоился оценки в 8,3 балла из 10, опередив такие известные модели как Bentley Bentayga (8,2 балла) и Land Rover Range Rover (8,1 балла) соответственно. 

Сколько стоит такой автомобиль в России? Разброс цен велик. За самые «бюджетные» экземпляры дилеры просят 22 миллиона 650 тысяч рублей, тогда как самые дорогие варианты оцениваются в сумму до 37 миллионов 500 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Mercedes-Benz

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