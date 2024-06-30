Рестайлинг Mercedes-Benz S-Class: прогноз изменений в дизайне

Штутгартский автогигант Mercedes-Benz вывел в продажу актуальную, седьмую по счету генерацию своего флагманского седана S-Class не так давно (в 2020-м году). Тем не менее, с тех пор успело пройти почти 4 года, а это значит, что один из самых дорогих «Мерседесов», чтобы соответствовать уровню конкурентов, должен вскоре пережить плановое обновление.

Первые закамуфлированные прототипы S-класса уже выехали на тесты, чем привлекли внимание независимых дизайнеров «NY Mammoth». Художники дали свой прогноз того, как такие автомобили изменятся внешне с рестайлингом.

Слева – шпионское фото нового S-Class, справа – рендер нового S-Class

Утверждается, что основные перемены ждут новые «эски» спереди, где на прототипах была сосредоточена почти вся маскировка. Седаны должны получить увеличенную в размерах радиаторную решетку, в которой добавится несколько хромированных горизонтальных ламелей.

Слева – дорестайлинговый S-Class, справа – рестайлинговый

Их фары станут крупнее, а также кардинальным образом сменят внутреннее наполнение. Что касается бампера, то он, в свою очередь, переживет лишь небольшую трансформацию, избавившись от дугообразной «губы», которая простирается от воздухозаборников по бокам.

В остальном S-Class внешне должен остаться прежним, но слегка поменяться внутри благодаря появлению в интерьере сразу трех новых экранов, как в EQS.

Техническая сторона представительского седана практически наверняка будет перенесена с актуальной модели. Ожидается, что в нее войдут как минимум 3-литровая «наддувная шестерка», выдающая 442 лошадиные силы и 559 Нм, а также 4-литровый твин-турбо V8 с отдачей в 496 «сил».

Презентация реформенного седана Mercedes-Benz S-Class запланирована на 2024 год.