Новый Nissan Patrol (Y63): «убийца» Toyota Land Cruiser 300 близок к дебюту

Nissan собирался представить новое поколение внедорожника Patrol к концу этого финансового года (до 31 марта 2025-го), но, похоже, дебют этой модели состоится гораздо раньше.

Накануне один из топ-менеджеров «Ниссан» сообщил журналистам о том, что японский бренд собирается представить свежую генерацию своего флагманского внедорожника уже в этом году.

Первым свет должен будет увидеть североамериканский вариант Patrol, известный в Штатах как Armada. Его дебют может состояться до конца августа. Что касается праворульного внедорожника, который будут продавать в Японии как «Патрол», то его придется подождать как минимум до декабря.

Ранее в Nissan сообщали, что новый Patrol должен оказаться во многих отношениях лучше своего потенциального конкурента Toyota Land Cruiser 300. При этом в чем именно представители этой марки не уточняли.

О технической стороне проекта до недавнего времени не было известно почти ничего, однако в какой-то момент в Сеть утекли скриншоты спецификаций машины на арабском языке.

Судя по ним, новый Patrol/Armada лишится 5,6-литрового «атмосферника» V8 в пользу сразу двух более современных агрегатов – 3,5-литрового мотора би-турбо, заимствованного у Infiniti QX80, а также 3,8-литрового атмосферного ДВС. Связку обоим составит АКПП и система полного привода.