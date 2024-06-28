С конвейера сошел последний Mitsubishi Lancer в истории

Mitsubishi Lancer на протяжении многих лет не продается на мировом рынке. Его производство официально прекратили еще в 2017-м и преемник для этой модели не предвидится.

Тем не менее машина оставалась доступна для покупателей в Тайване, и даже успела за последние 10 лет пережить несколько рестайлингов. Но продолжаться бесконечно это не могло, поэтому машину сняли с производства на единственном для нее на сегодняшний день рынке.

Как пишет портал «Top Gear», с конвейера сошел самый последний «Лансер» в истории. В случае с тайваньским рынком, речь идет о Grand Lancer, являющимся частью родословной легендарной модели Mitsubishi.

Несмотря на свой возраст, машина пользовалась неплохим спросом. Последний серьезный фейслифтинг Grand Lancer пережил в 2017 году, когда седан заметно изменился как внешне, так и внутренне, но технически сохранил верность предшественнику.

Под капотом «Гранд Лансеров», до недавнего времени выпускавшихся и продававшихся в Тайване, находился 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 138 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента. Ассистировал ему безальтернативный вариатор.

Как долго Mitsubishi собирается держать это знаменитое название в забвении пока неизвестно, но уже ходят слухи, что в будущем Lancer могут возродить в виде электрического кроссовера, который станет двоюродным братом Nissan Leaf нового поколения.