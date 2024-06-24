Новый Land Rover Freelander на платформе Chery показали на первых рендерах

Land Rover прекратила производство модели Freelander ровно 10 лет назад и с тех пор даже не заикалась о его возможном преемнике. Но недавно руководство британской марки решило стряхнуть пыль с этого названия и вернуть его в строй, правда уже в совершенно ином виде и на альтернативных рынках. Машину хотят возродить, сделав электромобилем, который построят на платформе китайской Chery.

Как может выглядеть такая модель накануне поспешил показать независимый художник, известный в Сети под ником «K-Design».

В качестве отправной точки в подготовке изображений дизайнер взял компактный SUV Chery Tansuo 06 (он же Jaecoo J7 в экспортном варианте). Машина выступила в виде цифрового шаблона, под который подогнали дизайн Land Rover.

Интересно, но что Chery Tansuo 06, что Jaecoo J7 являются автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, тогда как новый Freelander заявлен как 100-процентный электромобиль.

Визуально новинка Land Rover отличается от своих прообразов собственным оформлением передней и задней частей кузова, где установлены фирменная решетка радиатора, слегка перелицованные бамперы, а также слегка иные фонари, разделенные планкой с названием бренда.

Выпуск нового Freelander собираются начать на заводе в Чиншу (Китай) и продавать на «поднебесном» рынке через сеть дилеров Chery. В перспективе JLR намерен отправлять такие машины в том числе на экспорт в соседние с КНР страны.