В новом Hyundai Palisade будет симметричная передняя панель

До премьеры нового поколения кроссовера Hyundai Palisade остается менее года, так что тестовые прототипы в последнее время стали все чаще попадать в поле зрения фотошпионов. На этот раз автомобильным папарацци удалось запечатлеть частичку интерьера реформенного флагманского «паркетника» Hyundai, которая впервые продемонстрировала без маскировки конфигурацию торпедо новинки.

Судя по снимку, выложенному блогерами «KindelAuto», новому Palisade будет положена симметричная передняя панель. И по ее дизайну не исключено, что помимо цифровой комбинации приборов и экрана мультимедийной системы в торпедо будет интегрирован дополнительный дисплей для переднего пассажира.

Ранее новый Palisade запечатлели снаружи, после чего независимые дизайнеры подготовили рендеры этой модели без маскировки. Как видно по ним, машине предстоит заметно отличаться от реформенного кроссовера.

Кроссовер должен получить более мужественный дизайн с обилием угловатых элементов экстерьера, перелицованную светотехнику, а также переработанный боковой профиль, подчеркивающий его крупные габариты.

Подтвержденной информации о технической стороне новинки пока нет, но корейские инсайдеры говорят о появлении в его линейке двигателей сразу двух новых агрегатов: 2,5-литрового «гибрида» и 3,5-литрового V6 с турбонаддувом. Последний вытеснит из гаммы актуальный 3,8-литровый ДВС и окажется значительно экономичнее и экологичнее своего предшественника.

Официальная премьера нового Hyundai Palisade должна состояться уже в следующем году.