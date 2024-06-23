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Новый электрический седан BMW i3: каким он будет

Текст: Михаил Романченко
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Баварский автомобильный концерн BMW, как и все его конкуренты, стремится к электрическому будущему. Не так давно немецкий автопроизводитель представил новую «батарейную» платформу Neue Klasse, которая ляжет в основу свежей линейки электромобилей марки. 

Одной из ближайших премьер в списке таких машин станет новый i3, который появится в 2026 году. Подробности об этой модели раскрыли журналисты портала «CarsCoops».

Современная итерация i3 не будет иметь с причудливым одноименным хэтчбеком, продающимся сейчас на некоторых рынках, ничего общего.

2027 BMW i3 Sedan Carscoops 1

Седан построят на архитектуре BMW Neue Klasse. Машина получит широкую решетку радиатора в виде традиционных для компании «ноздрей» по краям которых расположатся светодиодные дневные ходовые огни, рельефный капот и аэродинамичные боковины со скрытыми в дверях ручками.

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Кроме всего этого у новинки будут необычные задние фонари, которые все могли увидеть на концепте Vision Neue Klasse образца весны этого года. 

BMW Vision Neueu Klasse 501

По информации американских автомобильных журналистов, новый BMW i3 обещают оснастить тяговым аккумулятором цилиндрической конструкции, которая обеспечит увеличение запаса хода до 30%, более быстрое время зарядки и значительное снижение производственных затрат для компании. 

BMW Vision Neueu Klasse 111

Модели начального уровня получат электромоторы на 300 лошадиных сил, а их дальнобойность составит примерно 800 километров. В варианте i3 M Performance у машины будет также флагманская модификация iM3, которая сможет похвастаться ошеломляющей мощностью в 1341 л.с., достигаемой благодаря четырехмоторной силовой установки. 

Презентация нового BMW i3 состоится через полтора года, а высокопроизводительный iM3 появится в 2027-м. 

Основными конкурентами новинки баварской марки считаются электрические версии Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class, а также Tesla Model 3. 

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