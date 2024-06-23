Новый Nissan GT-R окажется мощнее 1300 л.с.

Одним из самых знаменитых спортивных автомобилей в линейке Nissan всегда считался GT-R. Купе, появившееся в 2007 году, должно завершить свою историю в нынешнем виде в 2024 году. Но уже в 2028-м году оно вернется в строй, правда в совершенно ином обличии и техническом оснащении.

Японское издание «Best Car Web» поделилось свежими подробностями о новом GT-R, а также продемонстрировало наиболее возможный вариант дизайна такой машины.

Инсайдеры предполагают, что в основу нового GT-R ляжет концепт-кар Nissan Hyperforce (на изображении выше), представленный на автосалоне в Токио в 2023 году. По их информации, ходовые качества машины будут на порядок отличаться от нынешней модели, а сам автомобиль окажется наполнен новыми функциями как с точки зрения безопасности, так и развлечений.

Причина, по которой новый Nissan GT-R появится минимум через 3,5 года кроется в том, что его хотят сделать суперсовременным электрическим суперкаром.

Купе предстоит получить твердотельную батарею, разработка которой все еще ведется, а также обзавестись комплектом электромоторов с совокупной отдачей в 1360 лошадиных сил. Связку им составит передовая электрическая система 4WD, независимо управляющая всеми четырьмя колесами.

Основной акцент в проекте будет сделан на снижении веса. И добиваться его инженеры Nissan собираются активным использованием элементов из углеволокна, а также алюминиевым шасси.

В продажу новый GT-R должен поступить до марта 2029 года.