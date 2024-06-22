Самый дорогой и роскошный французский кроссовер: раскрыты подробности

Премиальный суббренд альянса Peugeot-Citroen, получивший название DS, продолжает расширение своей модельной линейки. Ближайшей новинкой этой французской марки является фастбэк-кроссовер, который получит статус флагмана компании. Как он будет выглядеть, а также чего ждать от его оснащения раскрыли журналисты портала «CarsCoops».

Прототипы кроссовера DS8 несколько раз попадали в объективы фотошпионов, а накануне независимые дизайнеры раздели их, сняв камуфляж с помощью фотошопа.

Судя по получившимся рендерам, самый дорогой и роскошный французский SUV смешает в себе черты спортивного кроссовера и силуэт фастбэка.

Автомобилю достанутся агрессивные фары со светодиодными удлинителями в переднем бампере, более традиционная решетка радиатора по сравнению с концептом DS Aero Sport (у того «гриль» был реализован в виде дисплея), а также бумерангообразные задние фонари, объединенные хромированной планкой.

Машину построят на платформе STLA M/Medium, разработанной для компактных и среднеразмерных автомобилей длиной от 4300 до 4900 мм. Кроссовер будет электрическим, а его запас хода с батареей емкостью 98 кВт/ч составит около 700 километров.

В качестве электродвигателей в проекте хотят задействовать силовые агрегаты мощностью от 215 до 382 лошадиных сил, а подвеску автомобиля сделать максимально комфортной.

Позиционирование DS8 остается неоднозначным, но самые дорогие комплектации этого «француза» должны бросить перчатку таким роскошным «электричкам» как: Audi Q6 E-Tron, Porsche Macan EV, Mercedes EQC и BMW Neue Klasse (преемник iX3).

Дебют новинки запланирован на осень, а выход в продажу намечен на начало 2025-го. Производством машины займется завод Stellantis в Мельфи (Италия).