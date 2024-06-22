Три изменения в новых BMW, которые рушат давние традиции компании

Компания BMW своей историей доказала, что является автопроизводителем, который уделяет особое внимание традициям. Баварская марка долгое время сохраняла многие элементы дизайна, которые передавались от одной модели к другой. И несмотря на небольшие коррективы все они сохраняли свою сущность.

Но в совершенно новых BMW есть элементы, которым оказалось не суждено остаться неизменными, нарушив давнюю традицию мюнхенской компании.

Новое расположение шильдика «М»

Идентификатор спортивных версий автомобилей BMW неизменно наносился на решетку радиатора моделей компании, но в свежем BMW 2-Series Coupe (вариант M240i) шильдик переехал на нижний воздухозаборник бампера.

По слухам, решение о «переезде» значка было связано со стандартизацией их положения во всем мире. В Китае такие шильдики «лепят» в нижней части бамперов, так что отныне это станет нормой и для BMW.

Отсутствие буквы «i» в названиях бензиновых машин

До недавних пор BMW неизменно добавляла литеру «i» к наименованиям версий своих машин, к примеру 120i, 330i или X3 xDrive20i. Но недавно в Мюнхене решили избавиться от этой буквы, задействовав ее для своего электрического суббренда (моделей i4, i5 или i7).

Первым автомобилем, у которого больше нет литеры «i», стал новый 1-Series. Впоследствии это решение перекочует и на другие бензиновые модели марки.

Новая конфигурация решетки радиатора

Знаменитая решетка радиатора в виде «ноздрей» была и остается отличительной чертой BMW, но недавно боссы баварского автопроизводителя захотели изменить в ней распределение ламелей.

Отныне автомобили этой компании будут иметь вместо традиционной вертикальной конфигурации горизонтальные полосы. Решение уже опробовали на новых BMW M2 и M135, а также слегка пересмотрели его в новом BMW X3, объединив в его «гриле» вертикальные и диагональные планки.