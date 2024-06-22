ДомойАвтоновости сегодняУ Toyota Land Cruiser 1998-2007 годов появилась современная «неколхозная» мультимедийная система

У Toyota Land Cruiser 1998-2007 годов появилась современная «неколхозная» мультимедийная система

Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, но выглядит так, будто появилась в 2000-х

Текст: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2024 06 22 в 17.29.10

За последние десятилетия мультимедийные системы стали чуть ли ни самыми быстро развивающимися технологиями, используемыми в автомобилях. С 2000-х их улучшения были настолько регулярными, что через каждые несколько лет даже наиболее инновационные инфомационно-развлекательные системы казались устаревшими.

Одной из головных болей владельцев старых автомобилей сейчас являются их древние «мультимедийки», но для некоторых из них сторонние фирмы разрабатывают современные решения.

Снимок экрана 2024 06 22 в 17.29.28

К примеру, недавно компания «NAViKS» представила на суд общественности мультимедийную систему, предназначенную для старых Land Cruiser, выпускавшихся с 1998 по 2007 годы. Что интересно, она работает на оригинальном «железе» и обладает штатным экраном и элементами управления.

Судя по видеоролику, опубликованному в Сети, информационно-развлекательная система для старых «Ленд Крузеров» способна подключаться к смартфону через специальный адаптер, но умеет работать с Car Play и Android Auto и без проводов.

Может быть интересно

«Мультимедийка» поддерживает самые популярные приложения, в том числе навигацию «Google Maps», сервис «Spotify» и многие другие, но владельцам «Крузаков» стоит быть готовыми, что картинка будет выводиться на родной экран с низким разрешением. 

Еще одним отпугивающим фактором такого «неколхозного» решения является его цена. За устройство, заставляющее штатную мультимедийную систему Land Cruiser работать с современными гаджетами, придется заплатить 850 долларов или 75 тысяч рублей. 

Фото:NAViKS

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+