У Toyota Land Cruiser 1998-2007 годов появилась современная «неколхозная» мультимедийная система

За последние десятилетия мультимедийные системы стали чуть ли ни самыми быстро развивающимися технологиями, используемыми в автомобилях. С 2000-х их улучшения были настолько регулярными, что через каждые несколько лет даже наиболее инновационные инфомационно-развлекательные системы казались устаревшими.

Одной из головных болей владельцев старых автомобилей сейчас являются их древние «мультимедийки», но для некоторых из них сторонние фирмы разрабатывают современные решения.

К примеру, недавно компания «NAViKS» представила на суд общественности мультимедийную систему, предназначенную для старых Land Cruiser, выпускавшихся с 1998 по 2007 годы. Что интересно, она работает на оригинальном «железе» и обладает штатным экраном и элементами управления.

Судя по видеоролику, опубликованному в Сети, информационно-развлекательная система для старых «Ленд Крузеров» способна подключаться к смартфону через специальный адаптер, но умеет работать с Car Play и Android Auto и без проводов.

«Мультимедийка» поддерживает самые популярные приложения, в том числе навигацию «Google Maps», сервис «Spotify» и многие другие, но владельцам «Крузаков» стоит быть готовыми, что картинка будет выводиться на родной экран с низким разрешением.

Еще одним отпугивающим фактором такого «неколхозного» решения является его цена. За устройство, заставляющее штатную мультимедийную систему Land Cruiser работать с современными гаджетами, придется заплатить 850 долларов или 75 тысяч рублей.