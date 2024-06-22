Вандалы изрисовали десятки Tesla Cybertruck оскорблениями Илона Маска

Автомобили Tesla часто становятся причиной скандалов благодаря одиозности владельца компании Илона Маска. И иногда это приводит к неприятным последствиям для машин этой марки.

В Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) накануне произошел странный инцидент. Парк новеньких пикапов Tesla Cybertruck, ожидающих доставки клиентам, был подвергнут акту вандализма.

Преступники, судя по надписям, испытывали сильно негативные чувства к гендиректору Tesla Илон Маску, и изрисовали кузова «Кибертраков» аэрозольной краской оскорбительными высказываниями в адрес бизнесмена.

Непристойные сообщения были нанесены по меньшей мере на 26 пикапа. При этом акты вандализма, очевидно, носили избирательный характер, поскольку некоторые автомобили остались нетронутыми.

Степень повреждения машин и материальный ущерб от такого странного перформанса еще предстоит выяснить, но пользователи интернета уже предлагают оставить все как есть и продать эту партию машин как спецверсию Cybertruck.

Этот сценарий, по мнению многих, странным образом соответствует репутации Маска и его нетрадиционным маркетинговым ходам.

Но решить проблему можно будет и менее радикальным способом. Благодаря тому, что кузов пикапов Cybertruck выполнен из нержавеющей стали, некоторые чистящие средства способны без проблем удалить граффити без последующей необходимости полировки или перекраски их деталей.