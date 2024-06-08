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Mitsubishi тестирует новый Lancer Evolution: разоблачение фейка

Неизвестный дизайнер и искусственный интеллект обманули фанатов этой модели

Текст: Михаил Романченко
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Mitsubishi много раз заявляла, что не заинтересована в разработке нового поколения высокопроизводительного седана Lancer Evolution, и сосредоточивает все свое внимание на популярном сегменте кроссоверов.

Однако накануне в Сеть утекли шпионские фотографии, которые опровергают слова руководства компании. На снимках в плотном камуфляже был пойман седан, по своему дизайну сильно напоминающий новый Lancer Evo. Вот только эти фото оказались фейком.

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Портал «CarsCoops» утверждает, что сделанные во время тестов фотографии Evo 11 поддельные. А его автор попросту взял один из гуляющих по Сети неофициальных рендеров такого автомобиля и с помощью фотошопа и искуственного интеллекта облачил его в маскировку, сделав что-то вроде реалистичного прототипа. 

Mitsubishi Evo 11 2

Работа оказалась настолько удачной, что некоторые пользователи Сети купились на этот фейк и начали забрасывать почтовые ящики популярных мировых автоизданий фотографиями якобы нового Lancer Evo, который почему-то все они обходят стороной. 

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Mitsubishi Evo 11 4

Фальшивые фотографии удалось разоблачить самым простым образом. Журналисты нашли оригинальные снимки с тестов, где вместо поддельного «заряженного» седана в реальности находился кроссовер Mitsubishi Outlander. Более того, это фото датировано концом 2019 года, а никак не 2024-м. 

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Что касается самого фейкового прототипа, то он выглядит действительно вполне неплохо. Художник нарисовал ему вертикальную решетку радиатора и снабдил машину заостренными задними фонарями, а также круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями и воздухозаборником на капоте. 

По сравнению с десятым поколением Lancer Evolution автомобиль выглядит ниже и спортивнее.

Жаль, но ждать его появления при любых раскладах не стоит. Продажи седанов продолжают падать, а автопроизводители стремятся вкладывать средства в более перспективные проекты, связанные с электрификацией своих линеек кроссоверов и внедорожников. 

Источник:CarsCoops
Фото:Autocar, CarsCoops

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