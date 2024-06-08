Mitsubishi тестирует новый Lancer Evolution: разоблачение фейка

Mitsubishi много раз заявляла, что не заинтересована в разработке нового поколения высокопроизводительного седана Lancer Evolution, и сосредоточивает все свое внимание на популярном сегменте кроссоверов.

Однако накануне в Сеть утекли шпионские фотографии, которые опровергают слова руководства компании. На снимках в плотном камуфляже был пойман седан, по своему дизайну сильно напоминающий новый Lancer Evo. Вот только эти фото оказались фейком.

Портал «CarsCoops» утверждает, что сделанные во время тестов фотографии Evo 11 поддельные. А его автор попросту взял один из гуляющих по Сети неофициальных рендеров такого автомобиля и с помощью фотошопа и искуственного интеллекта облачил его в маскировку, сделав что-то вроде реалистичного прототипа.

Работа оказалась настолько удачной, что некоторые пользователи Сети купились на этот фейк и начали забрасывать почтовые ящики популярных мировых автоизданий фотографиями якобы нового Lancer Evo, который почему-то все они обходят стороной.

Фальшивые фотографии удалось разоблачить самым простым образом. Журналисты нашли оригинальные снимки с тестов, где вместо поддельного «заряженного» седана в реальности находился кроссовер Mitsubishi Outlander. Более того, это фото датировано концом 2019 года, а никак не 2024-м.

Что касается самого фейкового прототипа, то он выглядит действительно вполне неплохо. Художник нарисовал ему вертикальную решетку радиатора и снабдил машину заостренными задними фонарями, а также круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями и воздухозаборником на капоте.

По сравнению с десятым поколением Lancer Evolution автомобиль выглядит ниже и спортивнее.

Жаль, но ждать его появления при любых раскладах не стоит. Продажи седанов продолжают падать, а автопроизводители стремятся вкладывать средства в более перспективные проекты, связанные с электрификацией своих линеек кроссоверов и внедорожников.