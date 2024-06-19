Toyota готовит радикально новую версию спортивного автомобиля GR86

Актуальный Toyota GR86 был запущен в 2021 году, а значит до его первого рестайлинга остается около полугода. Но если верить популярному порталу «Best Car», известному своими хорошо осведомленными источниками в японской автомобильной промышленности, машину снимут с производства, чтобы затем вернуть ее в строй в совершенно новом виде.

Журналисты выяснили, что новый GR86 прибавит в размерах, чтобы уместить внутри новый двигатель и электромотор.

Силовая установка будет состоять из 1,6-литрового 3-цилиндрового бензинового турбированного агрегата, электрического блока и тяговой батареи, которые совокупно смогут выдавать около 300 лошадиных сил.

Судя по цифровому рендеру, подготовленному одним из японских независимых дизайнеров, свежий Toyota GR86 обзаведется радикально переработанной передней частью кузова с трехуровневой светотехникой и выступающей планкой, которая проходит по всей длине капота.

Сзади купе достанется LED-фонарь, растянутый на всю ширину кормы, а также выступающий спойлер и раздвоенные выхлопные патрубки.

Официальную премьеру нового Toyota GR86 ждут уже в 2025 году. Будет ли у нее близнец в лице Subaru BRZ новой генерации, как в нынешнем поколении, пока неизвестно.