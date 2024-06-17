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В Китае создали дешевую подделку на Tesla Model Y: она стоит всего 222 тысячи рублей

Кто является автором этого странного проекта – не уточняется

Текст: Алексей Шмидт
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На китайском рынке помимо машин Tesla сейчас продается немало электромобилей, конкурирующих с ними по цене, что нередко вызывает беспокойство главы американской компании Илона Маска. Но переживать об одном из недавно появившихся соперников он, скорее всего, не будет.

Накануне в Сети показали крошечный электромобиль Temu Model Y. Машина представляет собой бледную имитацию кроссовера американского автопроизводителя, который не только намного меньше оригинала, но и выглядит глупее, чем настоящий электрокроссовер Tesla. 

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Единственными деталями экстерьера электрокара, совпадающими по дизайну с Model Y, являются фары и решетка радиатора, тогда как в остальном машина представляет собой вольную интерпретацию фантазий одного из местных автомобильных художников. 

Но самое важное – автомобиль обладает очень узким кузовом, который гораздо компактнее настоящей «Теслы». 

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Никаких подробностей о том, за счет чего китайская копия Model Y приводится в движение, нет, но понятно, что это электромотор. О емкости тяговой батареи также ничего не сообщается.

Зато известна цена такого автомобиля. Утверждается, что за копию Tesla просят всего 2,5 тысячи долларов (222 тысячи рублей). Это в 12 раз дешевле, чем в «Поднебесной» стоит настоящая Tesla Model Y. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Открытые источники

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