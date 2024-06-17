В Китае создали дешевую подделку на Tesla Model Y: она стоит всего 222 тысячи рублей

На китайском рынке помимо машин Tesla сейчас продается немало электромобилей, конкурирующих с ними по цене, что нередко вызывает беспокойство главы американской компании Илона Маска. Но переживать об одном из недавно появившихся соперников он, скорее всего, не будет.

Накануне в Сети показали крошечный электромобиль Temu Model Y. Машина представляет собой бледную имитацию кроссовера американского автопроизводителя, который не только намного меньше оригинала, но и выглядит глупее, чем настоящий электрокроссовер Tesla.

Единственными деталями экстерьера электрокара, совпадающими по дизайну с Model Y, являются фары и решетка радиатора, тогда как в остальном машина представляет собой вольную интерпретацию фантазий одного из местных автомобильных художников.

Но самое важное – автомобиль обладает очень узким кузовом, который гораздо компактнее настоящей «Теслы».

Никаких подробностей о том, за счет чего китайская копия Model Y приводится в движение, нет, но понятно, что это электромотор. О емкости тяговой батареи также ничего не сообщается.

Зато известна цена такого автомобиля. Утверждается, что за копию Tesla просят всего 2,5 тысячи долларов (222 тысячи рублей). Это в 12 раз дешевле, чем в «Поднебесной» стоит настоящая Tesla Model Y.