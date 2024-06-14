Редкий BMW M3 CSL бросили на парковке на 20 лет

Вероятность того, что редкий автомобиль окажется никому не нужен на протяжении десятилетий, невелика, но порой происходит и такое.

Недавно на одном из крытых паркингов Лондона (Великобритания) был обнаружен брошенный на 20 лет купе BMW M3 CSL.

Никаких подробностей о том, чья это машина и как она оказалась на парковке, где простояла так долго, нет. Однако пользователям Сети удалось выяснить некоторую его подноготную.

Утверждается, что автомобиль был куплен его владельцем в Рединге 4 августа 2004 года. В этот же день мужчина перегнал машину на подземную автостоянку в Лондон, где автомобиль находится по сегодняшний день. Почему он ему не понадобился за столь длительный срок – неизвестно.

Расстояние между Редингом и столицей «Туманного Альбиона» составляет 59 километров, а это значит, что его пробег на одометре остановился примерно на той же цифре.

Судя по фотографиям, сделанным на парковке, автомобиль находится в слегка потрепанном состоянии. Его кузов облачен в плотный слой пыли и грязи, два колеса спущены, задний бампер наполовину оторван, а диски и зеркала имеют царапины.

Какой будет дальнейшая судьба машины – не уточняется.