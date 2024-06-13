В Испании нашли брошенным на парковке Rolls-Royce певца Хулио Иглесиаса

Дорогие автомобили редко оказываются никому не нужны и остаются брошенными на парковках. А когда подобные вещи происходят с машинами знаменитостей, то это что-то из разряда фантастики.

Накануне об одном из таких случаев поведал блогер «CochesTopMadrid», который утверждает, что нашел на крытом паркинге Rolls-Royce Corniche, принадлежащий известному местному певцу Хулио Иглесиасу.

Судя по внешнему виду машины, она стоит без движения уже очень давно. Ее кузов покрыт толстым слоем пыли, на котором прохожие оставляют автографы. Автомобиль обладает выступающими бамперами, намекающими на то, что это американская версия.

Машина второго поколения появилась на свет в 1987 году и, если верить блогеру, является собственностью Хулио Иглесиаса. Доказательством этого факта выступают приложенные им сканы документов на автомобиль, где указано имя и фамилия певца.

Седан находится в состоянии полной заброшенности, но при этом неплохо сохранился благодаря тому, что парковка является крытой. Интерьер машины оказался почти нетронут, а под слоем пыли законсервирован белый кузов в сочетании с бежевым брезентовым верхом.

Что заставило испанского певца оставить на столь длительное время на паркинге такую жемчужину, остается только догадываться.