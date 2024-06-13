Недорогого британского конкурента Renault Duster и Toyota Yaris Cross показали на первых рендерах

Совсем недавно Renault совместно с Dacia представили третье поколение кроссовера Duster, который возглавил сегмент B-класса в Европе. Но, чувствовать себя на этом месте вольготно ему предстоит недолго, ведь для него уже готовят серьезного конкурента. Как он будет выглядеть вживую впервые показали на рендерах независимых дизайнеров.

Изображения второго поколения компактного кроссовера MG ZS опубликовал испанский портал «Motor.es». Компьютерная визуализация машины готовилась с оглядкой на слитые в Сеть в марте патентные картинки этого SUV, поэтому представленный дизайн автомобиля должен оказаться максимально достоверным.

Ожидается, что новый MG ZS сохранит свои пропорции, но увеличится в размерах на миллиметры. Это позволит ему немного прибавить с точки зрения свободного пространства сзади как для пассажиров, так и для их багажа.

Спереди машине достанутся заостренные узкие фары, увеличенная в размерах решетка радиатора расположится ниже и будет способствовать более утонченному спортивному стилю, а корма обзаведется новыми фонарями, в которых, скорее всего, изменится световой почерк.

Как будет выглядеть салон британского конкурента Renault Duster и Toyota Yaris Cross пока неизвестно, но испанские инсайдеры пишут, что внутри машины появится большой цифровой дисплей на центральной консоли, а сам интерьер окажется более элегантным, чем был у первого поколения ZS.

Кроссовер хотят оснастить передовой гибридной технологией, которая ранее дебютировала в MG3. Система включит в себя 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с электрическим двигателем и аккумулятором малой емкости.

Вкупе с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач силовой агрегат будет способен выдавать до 195 лошадиных сил, а в качестве опции для машины предложат систему полного привода.

В Европе ждут, что ZS 2 поколения будет стоить в пределах 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей). Если эта цифра подтвердится, то он окажется заметно дешевле Toyota Yaris Cross и Dacia Duster нового поколения.

В продажу в Китае новинка MG поступит в конце 2024 года, а в «Старом Свете» появится весной 2025-го.