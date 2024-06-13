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Дилеры начали торговать в России младшим братом Toyota Prius

Текст: Алиса Шашкова
2023 toyota aqua gr sport 1

В России широко известен гибрид Toyota Prius, однако мало кто знает, что в Японии у него есть младший брат. Машина носит имя Aqua и предлагается в «Стране восходящего солнца» с 2011 года. Накануне выяснилось, что такие хэтчбеки добрались до российского рынка. 

Благодаря своему малообъемному мотору они не попадают под санкции японских властей в отношении автомобильного экспорта, а значит могут без особого труда завозиться в РФ.

2023 Toyota Aqua GR Sport 3 1

Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила отечественные классифайды и обнаружила в списке предложений объявление о продаже новых Toyota Aqua 2024 производственного года. Это машины в комплектации GR Sport, оснащенные 1,5-литровым бензиновым мотором M15A-FXE на 91 л.с., который сопряжен с электрическим двигателем мощностью 80 лошадиных сил. 

Привод таких 5-дверок – передний, а в качестве трансмиссии используется электромеханический вариатор. 

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2023 Toyota Aqua GR Sport 4 1

Автомобили сейчас доступны во Владивостоке и только под заказ. Причем, как отмечает импортер, их цена зависит от курса валют в момент оформления сделки.

2023 Toyota Aqua GR Sport Interior 3s

Ориентировочная стоимость Aqua 2024 года в объявлении составляет 1 миллион 167 тысяч рублей, но, по всей вероятности, эта цифра не включает в себя затраты на доставку машины в Россию и ее таможенное оформление. 

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